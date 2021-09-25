‘Milliyetçi olmak en büyük motivasyonum’

TEKNOFEST'in onur konuğu olarak Türkiye
'ye gelen Nobel
ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar
'ın ilk durağı Gebze
'deki TÜBİTAK
Fen Lisesi oldu.
TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde alkışlarla karşılanan Sancar, sınıfları gezdi, okulun eğitim müfredatına ilişkin bilgiler aldı. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) öğrencilere bir konferans veren Sancar, yaptığı sunumda Türk dünyasının dünya bilimine katkısını tarihsel bir perspektiften değerlendirdi.
Avrupa'da Orta Çağ'ın sürdüğü dönemlerde Türk dünyasının aydınlanma çağı yaşadığını kaydeden Sancar, bu dönemde Müslüman Türk dünyasından İbn-i Sina, Biruni, El-Cezeri, Uluğ Bey ve Harezmi gibi bilim adamlarının dünya bilimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Sancar, Türkiye'nin teorik eğitimde çok iyi olduğunu belirterek, "Ben doktora yaparken çok zorluk çektim. Çünkü deney yapamıyordum. Türkiye, bizi teorik alanda çok iyi hazırladı ama deney tecrübemiz eksikti. Bilim yapmak deneyle olur. Biz, çocuklarımıza erken yaşta deney yapmayı öğretmeliyiz" diye konuştu.
Sancar, "En büyük gaye, Nobel değil, kitaptır. 100 sene sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve 'Bunu bir Türk yaptı.' diyecekler. Benim gayem oydu. Ben Nobel düşünmüyordum" dedi. "Emeklerinizin karşılığını aldınız mı, amacınıza ulaştınız mı?" sorusu üzerine Sancar "5 yıl gece gündüz çalıştık. Bilim yapmak kolay değil. Sayısız uykusuz gecelerimiz oldu. İnatçı, istekli olacaksın ve tüm enerjini ona vereceksiniz. Ben çok milliyetçiyim. Bu benim en büyük motivasyonum" yanıtını verdi.