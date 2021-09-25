Moda endüstrisi sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'a göre küresel emisyonu aşağı çekmek, gün geçtikçe artan çevresel ve sosyal sorunlarla etkili bir biçimde yüzleşmek istiyorsak, daha gerçekçi tutumlar sergilememiz gerekiyor. Sertbaş, "Her şeyden önce attığımız her adımda "neden" sorusunu sorup, "sürdürülebilir sorumluluk" çerçevesinde cevap aramalıyız. Sürdürülebilirliğin artık iş dünyasının yeni normu haline geldiği tartışmasız bir gerçek. Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin bir bütünü olan AB Yeşil Mutabakatı; küresel iklim rejimini netleştiren bir dizi regülasyon ve politika paketi ile bütün tedarik zincirini şekillendiriyor. Bunlar arasında sürdürülebilir hammadde kullanmak, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, ambalajı azaltmak, yeniden kullanım, tedarik zincirinde adil işçilik uygulamalarını sertifikalandırmak, kadın yönetici sayısı, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi eğitimler, sivil toplum ile ilişkiler gibi daha birçok "döngüsel çözüm" yer alıyor." dedi.

YENİLİKÇİLİK VE İNOVASYON

EHKİB'nin üç yıldır sürdürülebilirlik temelli projeler ve atılımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Sertbaş, "Her adım kayda değer olduğu gibi ölçümleme ve şeffaflık; sektör çapında sürdürülebilir çözüm bulma rekabetini elbette ki artırıyor. Dünyada kurumsal sosyal sorumluluk raporu hazırlayan şirketlerin sayısı fazlalaşıyor. Sürdürülebilirlik Farkındalık Anketi çalışmamızı, sektörün gelişimi konusunda yapılacak çalışmalara bir temel, önemli bir referans noktası olarak görebiliriz. Anketimiz 2021 yılı ilk 6 aylık ihracatımızın yüzde 51'ini gerçekleştiren firmalar tarafından yanıtlandı. Firmalarımızın yüzde 67'sinin yani her üç firmadan ikisinin kendi bünyesinde sürdürülebilirlik departmanı var. Firmalarımızın sürdürülebilirlik karnesi; sektörümüzün gelişmesi için ihtiyacımız olan yenilikçilik ve inovasyonun yaşandığını ortaya koyuyor." dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİYOR

Anketin ilk bölümünde firmaların ana ürün grubu, ihracat yapılan ilk üç ülke, çalışan sayısı, sürdürülebilirlik departmanı, sürdürülebilirlikle ilgili danışmanlık hizmeti alıp alınmadığının incelendiğini anlatan Sertbaş sözlerine şöyle devam etti:"İkinci bölümde çevresel, ekonomik ve sosyal boyutu ile ilgili farkındalık seviyesini belirlemek amacıyla sorular yöneltildi. Üçüncü bölümünde firmaların sahip olduğu belgeler sorgulandı. Dördüncü bölümde ise gönüllü sürdürülebilirlik girişimlerine üyelikler, firma bünyesinde yürütülen projeler ve kullanılan sürdürülebilir materyaller ve üretim şekilleri baz alınarak bir sonuca varıldı. Firmalarımız sürdürülebilirlikte dünyada en önemli standartlardan; GOTS (Global Organic Textile Standard), OCS (Organic Content Standard), RCS (Recycled Claim Standard) gibi daha birçok uluslararası belge ve sertifikaya sahip. Aynı zamanda hepsi Sustainable Apparel Coalition, Global Compact gibi birçok uluslararası sürdürülebilirlik inisiyatifine de üye."