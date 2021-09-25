Nefes kesen kovalamaca! Tam 50 kilometre sürdü...

Sürücünün, İnegöl istikametine gittiğini tespit eden ekipler, durumu İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde kontrol noktaları oluşturdu. İnegöl girişinde de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Uğur Z. yaklaşık 15 kilometre daha otomobille kaçmaya devam etti. 50 kilometrelik kaçışın sonunda otomobiliyle kaçamayacağını anlayan sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da kıskıvrak yakalandı.