Neşet Ertaş kabri başında anıldı

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile yakınları ve sevenleri merhumun kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, "Kültür, tarih, medeniyet ve müzik şehri Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi Büyük Usta Neşet Ertaş'tır. Neşet Ertaş, gönül tellerine dokunan sesiyle, mütevazı kişiliğiyle, dillerden dillere dolaşan bıraktığı eserleriyle geniş halk kitleleri tarafından sevilmiş, sayılmış birisidir. Babası ve ustası Muharrem Ertaş'ın üslubunu devam ettiren Neşet Ertaş, Türk halk müziğimize yeni bir nefes ve yorum katmıştır. Kırşehir'in UNESCO tarafından Müzik Şehri kabul edilmesinde çok önemli katkıları olan Neşet Ertaş ilimizin tanınmasına da önemli katkıları vardır. Bu duygularla, bir kez daha Neşet Ertaş'ı rahmetle anıyor, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Merhum Muharrem Ertaş'ın kabrinin de ziyaret edildiği program, dua okunması ile sona erdi.