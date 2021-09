Rektör Ünüvar’ı duygulandıran not

Torunu da bir down sendromlu olan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a down sendromlu çocukların hediye ettiği çiçeğin üzerindeki notla duygu dolu anlar yaşadı.





Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde düzenlediği "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Haydi Pedallayalım" etkinliğine aileleriyle birlikte katılan Gençlik Spor Kulübü üyesi Down Sendromlu çocuklar, Rektör Ünüvar'a büyük bir sürpriz yaptı. Down sendromlu bir torunu olan Rektör Ünüvar'ın çocukların takdim ettiği çiçeğin üzerindeki "Down Sendromlu Çocukların Dedesi" notunu okuyunca duygulandığı gözlendi.



Dünyanın en güzel çocuklarının birinin elinden çiçek almanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Rektör Ünüvar, "Benim için çok önemli bir hediye. Bu çiçeği down sendromlu torunum Hiranur Melek'e götüreceğim" dedi.





Rektör Ünüvar, daha sonra, davul-zurna eşliğinde halay çekip, horon tepen down sendromlu çocukların performansını izledi, onlara eşlik etti. Çocuklarla tenis oynayan Rektör Ünüvar, eğlenceli sohbetler gerçekleştirdiği down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıp, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.