Şampiyon raftingcilerin botlarına çirkin saldırı

2018 yılında kurulan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı, 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma 12 oyuncu kazandırdı, uluslararası turnuvalarda temsil etti. 2018 ve 2019 yıllarında Muğla ASKF Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yılın En başarılı Takımı seçilmiş ve ödül aldı. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar öncülüğünde birçok başarıya imza attı. Bünyesinde bulunan 100'e yakın Rafting sporcusu olan takım antrenman için gittiği Dalaman Atatürk Köprüsünde gördükleri manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Şampiyonların botları kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Antrenör Saniye Uçar Kırık ve sporcular çirkin saldırı karşısında isyan etti.

NE İSTEDİNİZ BU ÇOCUKLARDAN

Kulüp Başkanı ve Antrenör Saniye Uyar Kırık, "15 ve 16 yaş grubu Rafting sporcularımla Atatürk Köprüsüne antrenmana gittiğimizde tüm Rafting botlarımızın kasti olarak kesici bir aletle kesildiğini gördüm. Amacımız her zaman bölgemizin çocuklarına gençlerine eğitim vererek onlara spor ahlakını öğreterek bir yerlere getirmek ve hayatlarına dokunmaktı. Ne istediniz bu çocuklardan. Bu yapılanlar beni ve sporcularımı bu yoldan hiç bir zaman alıkoyamayacak ve bu ahlaksızca tutum bizleri daha çok kamçıladı." dedi.

TABLET YOK, BİLGİSAYAR YOK, TELEFON YOK DOĞADAYIZ

Sporcularla birlikte her açıdan gelişini hedeflediklerini anlatan Antrenör Kırık şöyle konuştu: "Spor, çocukların ve gençlerin gerek fizyolojik gerekse psikolojik gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Çalışmalarımız 11-14 yaş aralığındaki çocuklara odaklanmıştır. Gelişim süreci içinde "erken çocukluk dönemi" olarak tanımlanan dönemde çocuklar için spor, çocuğun duyusal, zihinsel ve psiko-motor gelişimleri açısından belirleyici bir rol üstlenir. Sporun sosyal yönden gelişim sürecine katkısı ise muhteşemdir. Tablet yok, bilgisayar yok, telefon yok doğadayız."

SPOR MALZEMELERİ TEMİN EDİLECEK

Eğitimci kökenli AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Dalaman Sarsala Rafting Kulübüne olan saldırıyı kınayarak, "Eğitimci bir milletvekili olarak, 11-15 yaş grubunda güzel çalışmalara imza atan Muğla'mızı yurt içi ve yurt dışında gururla temsil eden bu güzide çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Bu menfur saldırının çocuklarımızı üzdüğünü biliyorum, beni de üzdü. Sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını takip edeceğiz. Antrenörümüz ve çocuklarımız hiç merak etmesin, bir an önce harekete geçerek çocuklarımıza yeni spor malzemelerinin ulaştırılması için gerekli girişimleri derhal yapıyoruz. Geçmiş olsun." dedi.