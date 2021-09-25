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Giriş Tarihi: 25.9.2021 23:21

Sancaktepe’de bir kişi gölette kayboldu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de bir kişi gölette kayboldu

Sancaktepe Aydos Ormanı’nda bulunan gölete giren 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, suda kayboldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan aramalar hava kararana kadar devam etti. Aramalara sabah devam edileceği belirtildi.

Olay, 17.00 sıralarında Sancaktepe Aydos Ormanı içinde bulunan gölette meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte gölete gelen Hüseyin Eriş, girdiği gölette suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca gölette arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen Hüseyin Eriş'e ulaşılamadı. Olayı duyarak gölete gelen Eriş'in ailesi sinir krizi geçirdi. Havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken çalışmaların sabah devam edeceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sancaktepe’de bir kişi gölette kayboldu
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