Şanlıurfa’da sağlık çalışanın aracı çalındı

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İmambakır Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında meydana geldi. İddiaya göre 112 acil sağlık ekibinde çalışan Yılmaz Satan, nöbet nedeniyle aracını 38 DR 429 plakalı otomobilini otoparka park etti.



Sabah 04.00 sularında vakaya giden ve dönüşte aracını park ettiği yerde göremeyen Satan, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen emniyet ekipleri güvenlik kamerasını incelediğinde aracı bir kişinin çaldığını gördü. Aracın bulunması için emniyet ekipleri inceleme başlattı.