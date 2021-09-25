Savcı Sayan’dan zincir marketlere tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepkisini ortaya koydu. Sayan, zincir marketlerin geçmişte hükümeti devirmeye çalışan karaborsacılar gibi davrandığını ifade etti.

"KİMSE BİZİM AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

Sayan sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Bazı zincir marketlerde fiyatlar 3 kat birden artıyorsa bu düpedüz Ülkemize, hükümetimize ekonomik bir operasyondur... Kimse bizim aklımızla alay etmesin... Zincirler Geçmişte hükümeti devirmeye çalışan karaborsacılar gibi davranıyor."