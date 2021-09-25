Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Savcı Sayan'dan zincir marketlere tepki
Giriş Tarihi: 25.9.2021 17:45

Savcı Sayan'dan zincir marketlere tepki

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Savcı Sayan’dan zincir marketlere tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, zincir marketlerin geçmişte hükümeti devirmeye çalışan karaborsacılar gibi davrandığını belirterek, "Bazı zincir marketlerde fiyatlar 3 kat birden artıyorsa bu düpedüz ülkemize, hükümetimize ekonomik bir operasyondur" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepkisini ortaya koydu. Sayan, zincir marketlerin geçmişte hükümeti devirmeye çalışan karaborsacılar gibi davrandığını ifade etti.

"KİMSE BİZİM AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

Sayan sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Bazı zincir marketlerde fiyatlar 3 kat birden artıyorsa bu düpedüz Ülkemize, hükümetimize ekonomik bir operasyondur... Kimse bizim aklımızla alay etmesin... Zincirler Geçmişte hükümeti devirmeye çalışan karaborsacılar gibi davranıyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Savcı Sayan'dan zincir marketlere tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA