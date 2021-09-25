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Giriş Tarihi: 25.9.2021 13:10

Şehit Uzman Çavuş Faruk Eser memleketine uğurlandı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Şehit Uzman Çavuş Faruk Eser memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üzerine ağaç devrilmesi sonucu Şehit olan  P. Uzm. Çvş Faruk Eser’in naaşı Hakkari Dağ Komando Tuğayında düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında Hakkari'de üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde şehit olan Aksaray doğumlu Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Yapılan törenin ardından sehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser memleketine uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Faruk Eser memleketine uğurlandı
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