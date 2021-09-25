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Giriş Tarihi: 25.9.2021 19:46

Siber çeteye operasyon

ABBAS ÇAKAR
Siber çeteye operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, internette düşük fiyatlar ile elektronik eşya ilanları vererek, almak isteyenleri tuzağa düşürüp, kart bilgilerini aldıktan sonra hesaplarından kendilerinden habersiz para çektikleri tespit edilen 9 kişilik çeteyi çökertti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, son zamanlarda bazı vatandaşların, internet üzerinden yapmış oldukları alışverişlerde dolandırıldıkları şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, bir gurubun internet üzerinde düşük fiyatlı elektronik eşya ilanları verdiğini, bu ürünü almak için sitede işlem yapan vatandaşların kredi ve banka kartı bilgilerini alarak kendi hesaplarına para aktardıklarını tespit etti. Elde edilen bilgi ve deliler doğrultusunda Kocaeli merkezli İstanbul ve Eskişehir illerinde gerçekleştiren operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alınarak tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

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Siber çeteye operasyon
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