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Giriş Tarihi: 25.9.2021 08:35 Son Güncelleme: 25.9.2021 08:58

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda büyük panik! 2 yük gemisi çarpıştı

Son dakika: İstanbul Boğazı’nda büyük panik! 2 yük gemisi çarpıştı

Son dakika haberi: Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Son dakika haberi: Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.


Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

"GEMİLER BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA EMNİYETLE DEMİRLETİLMİŞTİR"

"RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir."







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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda büyük panik! 2 yük gemisi çarpıştı
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