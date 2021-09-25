Tarihi tren 100 yıl sonra yeniden hizmete girdi

İstanbul'un enerji ihtiyacından ortaya çıkan 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan "Kâğıthane Treni" olarak bilinen tarihi dekovil tren hattı 100 yıl sonra Eski dönem belediye başkanı Fazlı Kılıç'ın başlattığı ve Kağıthane yeni dönem Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından tamamlanan "Tarihi Dekovil Tren hattı açılışı Belediye Binası önünden başlatıldı. Tren hattının açılış törenine Kağıthane belediye Başkanı Mevlüt öztekin Ak parti İlçe başkanı Serkan Cantürk Kağıthane Esk bld bşk Fazlı kılıç, Ak parti il bşk yrd Fahri şahin, Kaymakam mustafa koç katıldılar.

Açılışta konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan "Kâğıthane Treni" olarak bilinen tarihi dekovil tren hattını 100 yıl sonra ihya ettiklerini belirterek "Tarihi Dekovil Trenimizi 100 yıl sonra ilçemize kazandırdık. Kâğıthanemizin tarihine sahip çıkıyor, sadece fotoğraflarla hatırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan Trenimizi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi

"100 YIL SONRA İLÇEMİZE KAZANDIRDIK"



Öztekin: "Tarihi Dekovil Trenimizi 100 yıl sonra ilçemize kazandırdık. Kâğıthanemizin tarihine sahip çıkıyor, sadece fotoğraflarla hatırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan Trenimizi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Önceki dönem Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç'ın girişimleri neticesinde Kâğıthane Treni'ne atıfta bulunmak üzere tarihteki tasarımına uygun olarak iki lokomotif ve iki vagon inşa edildi. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyoruz. Kağıthane Treni'ni, tarihteki misyonunu genç nesillere hatırlatmak adına raylarla buluşturuyoruz. Hatta yol ve sinyalizasyon çalışmalarını uzun uğraşlar sonucu tamamladık. Trenimiz, Kâğıthane merkezden itibaren 2730 metrelik, 4 duraklı bir ray güzergâhı üzerinde; saat 10..00 ile 15.00 arasında her yarım saatte bir hizmet verecek. Lokomotifler elektrikle çalışıyor ve ayrıca güneş panelleriyle şarj edebilen akü sistemine de sahip. Bu noktada oldukça çevreci bir ulaşım aracı olduğunu söyleyebilirim. Kağıthane Treni'miz 60 kişi kapasitesiyle saatte 20 km hızla hizmet verecek. Kağıthane Treni'miz, Silahtarağa – Kâğıthane Meydan arasında Mecidiyeköy- Kağıthane- Mahmutbey ve Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı metro hatlarına entegreli şekilde hizmetinizde olacak" dedi.





Nostaljik dekovil tren hattı Silahtarağa Kâğıthane Meydan arasında Mecidiyeköy Kâğıthane Mahmutbey ve Gayrettepe Kâğıthane Havalimanı Metro hatlarına entegre olarak hizmet verecek. Tren yerli ve milli imkânlarla Türk mühendislerinin çalışmalarıyla tamamen elektrikli ve güneş enerjisi destekli olarak tasarlandı. Açılışı yapılan tarihi nostalji treni 3 kilometre uzunluğundaki hatta ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.