Tarihi tren 100 yıl sonra yeniden hizmete giriyor

İstanbul Kâğıthane İlçesi'nde 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan tarihi dekovil tren hattı 100 yıl sonra Kâğıthane Belediyesi tarafından yeniden ihya edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tarihi dekovil treninin yeniden hizmete girmesiyle alakalı olarak sosyal medya hesabından "Bundan neredeyse bir asır önce Kâğıthane Treni olarak bilinen, zamanla kaybolan dekovil hattını ihya ederek, vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" ifadelerini kullandı.





"100 YIL SONRA İLÇEMİZE KAZANDIRDIK"

Öztekin sözlerini şöyle tamamladı: "Tarihi Dekovil Trenimizi 100 yıl sonra ilçemize kazandırdık. Kâğıthanemizin tarihine sahip çıkıyor, sadece fotoğraflarla hatırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan Trenimizi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz."

BUGÜN HİZMETE GİRİYOR

Nostaljik dekovil tren hattı Silahtarağa Kâğıthane Meydan arasında Mecidiyeköy Kâğıthane Mahmutbey ve Gayrettepe Kâğıthane Havalimanı Metro hatlarına entegre olarak hizmet verecek. Tren yerli ve milli imkânlarla Türk mühendislerinin çalışmalarıyla tamamen elektrikli ve güneş enerjisi destekli olarak tasarlandı. Kâğıthane Belediyesi bu tren hattının açılışı ise bugün saat 14.00'de yapacak.