Ünlü isimlere 100 milyon dolarlık döviz vurgununda mağdur avukatı konuştu: "Kripto paradan sonraki en büyük vurgun"



Avukat Sinan Keskin



Yaşanan olayda Trump'ın kızı ve eski eşini giydiren ünlü modacı Nimet Ataker ve çok sayıda ünlü ismin aralarında bulunduğu iş adamlarının dolandırıldıklarını iddia ettikleri davaya ilişkin mağdur Avukatı Sinan Keskin açıklamalarda bulundu.



"KRİPTO PARADAN SONRAKİ EN BÜYÜK VURGUN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mağdur avukatı Sinan Keskin, "Türkiye'de kripto para piyasalarındaki dolandırıcılıktan sonra dövizi aracı kullanmak suretiyle yapılmış olan en büyük dolandırıcılık hadisesi ile karşı karşıyayız. Benim mağdur müvekkillerim dışında dosyada birçok ünlü isimde yer alıyor. Mağdurlar yıllarca döviz piyasasında kayıtlı olan bu döviz bürosunda milyonlarca lira işlem yapmışlar. Bir sabah geldiklerinde ise döviz bürosunun kapalı olduğunu görüyorlar. Dosyada dolandırılarak mağdur edilen ünlüler arasında Trump'ın eşini giydiren bir modacı ve aynı zamanda kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerde mevcut" diye konuştu.