Vedat o camide Müslüman oldu

Alman
aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker (35) 33 yıl önce ablası ile birlikte bırakıldığı İzmir
'deki Mersinli Merkez Camisi'ne annesi Fatma Korhan ve kardeşleriyle birlikte gitti. Anne Fatma Korhan gözyaşlarına hakim olamazken, Vedat 33 yıl sonra terk edildiği camide yeniden kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
İzmir'de 33 yıl önce ablası ile birlikte Mersinli Merkez Camisi avlusuna bırakılan ve sonrasında Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert
" programında anne ve babasına kavuşmuştu. 19 kardeşi olduğu ortaya çıkan Vedat kısa süreli bir şok yaşamıştı.
İzmir'in Buca
ilçesinde yaşayan anne Fatma Korhan'ın 8 çocuğu, Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde yaşayan baba Adil Yaman'ın 11 çocuğu olduğu anlaşılmıştı. Ankara'da lokanta işleten babası Adil Yaman'ı ziyaret eden Vedat, şimdi de İzmir'e annesini ziyarete gitti. Annesi ve kardeşleriyle birlikte ilk iş olarak 33 yıl önce ablası ile birlikte bırakıldığı Mersinli Merkez Camisi'ne giden Vedat gözyaşlarını tutamadı. Vedat 33 yıl sonra terk edildiği camide yeniden kelimei şehadet getirerek Müslüman oldu.
'ÖZÜME GERİ DÖNDÜM'
Vedat Yaman, "Kanımda zaten Müslümanlık vardı. Özüme geri döndüm. Rahatladım. 33 yıldır bugünü bekliyordum. Yeniden doğmuş gibi oldum. Türkiye'de yaşamak, iş kurmak istiyorum" dedi. Anne Fatma Korhan, "Bugünü gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Gözüm açık gitmem. Allah'a şükürler olsun" dedi. Artık rahatladığını söyleyen Vedat Yaman, "Olayın şokunu üzerimden attım. Mutluyum. Artık daha güçlüyüm. Eskiden tek başımaydım. Şimdi geniş bir ailem var. Eğer bir hayaliniz varsa onun peşinden gidin. Onu koruyun. Çünkü sizin yerinize koruyacak başka kimse olmayacak" diye konuştu.