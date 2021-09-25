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Haberler Yaşam Haberleri Yer Maltepe: 'Dur' ihtarına uymadı, polis arabalarına çarparak kaçtı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 12:17

Yer Maltepe: 'Dur' ihtarına uymadı, polis arabalarına çarparak kaçtı!

DHA
Yer Maltepe: ’Dur’ ihtarına uymadı, polis arabalarına çarparak kaçtı!

Maltepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü üç polis aracına çarparak kaçtı. Polis ekipleri sabaha karşı otomobili Pendik'te terk edilmiş halde buldu.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında otomobilin sürücüsü üç ekip aracına çarparak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin kaçtığı otomobil sabaha karşı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında aracın içerisinde içki kutuları bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kaçarken, polisin araçlarına çarptığı anlar kameralara yansıdı.

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Yer Maltepe: 'Dur' ihtarına uymadı, polis arabalarına çarparak kaçtı!
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