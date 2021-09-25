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Giriş Tarihi: 25.9.2021 13:43

Yol verme kavgası cinayetle bitti

Yol verme kavgası cinayetle bitti

Şanlıurfa’da yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Köylü kent mahallesinde meydana gelen olayda iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma esnasında henüz ismi öğrenilemeyen kişi tarafından silahla Veysel T. (31) ve Halil D. (35) vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından biri Eyyübiye eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılırken biride Mehmet Akif İnan hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, Veysel T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Yol verme kavgası cinayetle bitti
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