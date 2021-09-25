Yüzde 98 engelli Ege’yi yüzde 100 hayata bağladılar

Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yarışan İzmir Seferihisar
Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Efe Bilir (17) arkadaşı Yiğit Aliyev ile birlikte, yüzde 98 engelli arkadaşları Şendoğan Ege Katmerci için hayata destek projesini geliştirdiklerini söyledi. Katmerci'nin tek parmağını hareket ettirebildiğini ve onun istekleri doğrultusunda üç aparat yaptıklarını belirten Bilir, "Hem okulda öğrendiklerimizle hem de 3D yazıcıyla neler yapabileceğimizi kararlaştırarak Ege abi için aparatlar tasarladık. Bunlardan ilki bir fotoğraf çekme makinesi. Ege abi, kapıyı çalmak için gerilerek ve ilerleyerek kapıya vuruyordu. Bunu yaparken de ayağı zedeleniyor, yaralanıyor ve şişiyordu. Bu ihtiyacına yönelik kapı çalma aparatı tasarladık. Parmak kaldırmak bizim için çok basit olsa da Ege abi için çok büyük bir şey. Onun bu ihtiyacını karşılamak için geliştirdiğimiz parmak kaldırma aparatıyla Ege abi, önündeki butona basarak rahatlıkla parmak kaldırabiliyor. Yüzde 98 engelli Ege abimizi yüzde 100 hayata bağladık" dedi.