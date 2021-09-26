8 asırlık Selçuklu Hamamı ihya edildi

Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından yaptırılan tarihi hamam, uzun yıllar toprağa gömülü olarak kaldıktan sonra, 2017 yılında dış cephesi ve taşıyıcı kısımları restore edilerek yeniden ihya edildi.

Tarihi hamamın iç kısımları, odalarının restore edilerek, tefrişata uygun hale getirilebilmesi amacıyla, çalışmalara başlanıyor. Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak restorasyon kapsamında, tarihi hamam aslına uygun olarak düzenlemesi tamamlanarak, turizme kazandırılacak.





ÇÖP ÇUKURU OLARAK KULLANILIYORDU

Aksaray'daki II. Kılıçarslan tarafından 1192 yılında inşa edilen tarihi hamam, uzun yıllar toprağa gömülü olarak kaldı. Hamamın yanından akan Uluırmak'tan su sağlayarak hizmet verdiği tespit edildi.

Uzun yıllar çöp çukuru olarak kullanılan hamam, 2013 yılında yapılan araştırma kazıları sırasında gün yüzüne çıkarılarak projesi hazırlanan II. Kılıçarslan Hamamı'nda 24 bölüm bulunuyor.

Günümüze kadar ulaşabilen ender Selçuklu hamamlarından biri olan hamam 2017 yılında temelleri ve taşıyıcıları ortaya çıkarılarak, aslına uygun restore edildi. Aksaray Belediyesi tarafından tarihi hamamın tefrişat ve iç düzenlemesini yapmak amacıyla yeniden başlatılan çalışmalar kapsamında ikinci etap restorasyon gerçekleştirilecek.