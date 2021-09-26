Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akrabalar arasındaki silahlı kavgada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.9.2021 18:11

Akrabalar arasındaki silahlı kavgada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf Taflan (64) ağır yaralandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Özenç (59) ise hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Yusuf Taflan ile akrabaları A.T., kardeşi R.T. ve oğlu B.T., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Çıkan çatışmada Yusuf Taflan ve nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Fatma Özenç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Fatma Özenç , tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan ağır yaralı Yusuf Taflan'ın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerince şüpheli B.T., A.T. ve R.T. de yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA