Ameliyat sırasında aort damarını kestiler

TİP 2 diyabet hastalığından kurtulmak istediği için metabolik cerrahi ameliyatı sonrası bir hafta yoğun bakımda kalan müzisyen Murtaza Tunç
(41), ameliyat sırasında aort damarının kesildiğini ve ölümden döndüğünü öğrenince suç duyurusunda bulundu. Tunç, sosyal medyada reklamlarını gördüğü Prof. Dr. A.Ç.'ye metabolik cerrahi ameliyatı olmak için gitti. Ameliyat sonrasında bir komplikasyon olduğu gerekçesiyle Tunç, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan Tunç, taburcu edildi. Songül Tunç
, kardeşine ne olduğunu öğrenmek istedi ama doktordan net bir yanıt alamadı. Ancak daha sonra yaptığı araştırma sonucu ameliyat sırasında kardeşinin aort damarının kesildiğini öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulunan Murtaza Tunç, "Beni anlaştığım profesör değil de bir pratisyen hekim ameliyat etmiş. Ameliyat sırasında telefonla konuşurken aort damarımı kesmiş. Hâlâ normal hayatıma dönemedim, Profesör bir kez bile beni aramadı, tedavimi sormadı, ilgilenmedi. Bununla birlikte benden sürekli para istediler" dedi. İki ay önce dava açtıklarını ifade eden Songül Tunç ise, "Sanki biz mağdur değiliz de borçluyuz gibi davrandılar. Epikriz raporuyla başka bir kalp damar cerrahına gittik ve bize kardeşimin hayatta kalmasının mucize olduğu söylendi" diye konuştu.