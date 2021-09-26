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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Askere gitme hazırlığı yapan genç, kaza kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Askere gitme hazırlığı yapan genç, kaza kurbanı
ANTALYA'DA askere gitme hazırlığı yapan 19 yaşındaki Hüseyin Aytar, arkadaşının kullandığı motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Adana'da ise bir cip, elektrikli motosiklete çarptı. Kazada 10 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El İzzo ile babası yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Antalya'ya kız istemeye giden ailelerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucunda ise 15 kişi yaralandı. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde de amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun (27) yanan otomobilinde cesedi bulundu.
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Askere gitme hazırlığı yapan genç, kaza kurbanı
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