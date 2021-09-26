Askere gitme hazırlığı yapan genç, kaza kurbanı

ANTALYA
'DA askere gitme hazırlığı yapan 19 yaşındaki Hüseyin Aytar, arkadaşının kullandığı motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Adana
'da ise bir cip, elektrikli motosiklete çarptı. Kazada 10 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El İzzo
ile babası yaralandı. Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde Antalya'ya kız istemeye giden ailelerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucunda ise 15 kişi yaralandı. Samsun
'un Salıpazarı
ilçesinde de amatör futbolcu Burak Gündoğdu
'nun (27) yanan otomobilinde cesedi bulundu.