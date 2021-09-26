Atlı Polisler "Sosyal Mesafe" için Maçka'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı Polisler Grup Amirliği ekipleri bugün öğle saatlerinde Maçka Demokrasi Parkı'nda sosyal mesafe devriyesi gerçekleştirdi. Kovid-19 vakalarındaki virüs bulaş hızının artmasıyla Maçka Parkı'nda çalışma başlatan atlı ekipler, motorize polis ekiplerinin dahi giremediği koşu ve yürüyüş yollarında vatandaşlara sosyal mesafe ve maske hususunda önemli hatırlatmalarda bulundu.

ONLAR BAŞKASI GİREMİYOR

Denetimler sırasında parkta oturan bir vatandaşın "Sıcak havada neden atları kullanıyorsunuz, yazık değil mi" sorusuna atlı ekiplerden "Atların sık sık bakımları yapılıyor ve yaşam hakkına engel teşkil edecek şekilde zorlanmıyor. Ayrıca bu alanlara motorize ekipler dahil başka kimse giremiyor, atlar bu koşullar için biçilmiş kaftan" yanıtı verildi.