Azılı hırsızları bu görüntüler yakalattı! Altına saklandığı otomobilin sahibi gelince...

DÜKKAN ÖNÜNDEKİ ARACIN SAHİBİ GELİNCE…

Şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri markette sigaraları ve alkollü içecekleri market sepetine doldurarak marketten ayrıldıkları anlar ile yine şüphelilerin çorap satan bir mağazadan yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir görüntü de hırsızların bir çorapçıyı soymak için önüne geldiklerinde, dükkan önündeki aracın sahibi geldi, ne yapacağına karar veremeyen hırsızlar aracın altına girdi. Ancak o araçta çalışınca apar topar kaçmaya çalıştı.