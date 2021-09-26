Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balkondan düşen kız öldü
Giriş Tarihi: 26.9.2021 22:52

Balkondan düşen kız öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Balkondan düşen kız öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki Melisa G. hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Ziyaret Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ilçe merkezindeki Ziyaret Caddesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan down sendrumlu 7 yaşındaki Melisa dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Melisa G'nin yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Melisa G'yi Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Melisa G. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkondan düşen kız öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA