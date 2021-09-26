Balkondan düşen kız öldü

Olay Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesi Ziyaret Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ilçe merkezindeki Ziyaret Caddesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan down sendrumlu 7 yaşındaki Melisa dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Melisa G'nin yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Melisa G'yi Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Melisa G. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı