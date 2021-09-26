Belediye çalışanına balkonda pusu!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:
Küçükkuyu Belediyesi'nde inşaat işleri bölümünde görev yapan Ali Ayran (49) akşam saatlerinde eşinden kahve yapmasını isteyip 1. katta bulunan evinin balkonuna çıktı.
Kahvesini yudumlayan Ayran, oturduğu sırada aşağıdan açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.
Eşini kanlar içinde bulan Senem Ayran hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaşırken belediye çalışanı Ali Ayran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Ayran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.