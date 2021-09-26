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Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:23 Son Güncelleme: 26.9.2021 10:50

Belediye çalışanına balkonda pusu!

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Belediye çalışanına balkonda pusu!

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde görevli belediye çalışanı, evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Küçükkuyu Belediyesi'nde inşaat işleri bölümünde görev yapan Ali Ayran (49) akşam saatlerinde eşinden kahve yapmasını isteyip 1. katta bulunan evinin balkonuna çıktı.

Kahvesini yudumlayan Ayran, oturduğu sırada aşağıdan açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Eşini kanlar içinde bulan Senem Ayran hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaşırken belediye çalışanı Ali Ayran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Ayran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Belediye çalışanına balkonda pusu!
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