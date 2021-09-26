Can kaybı 200’ün altına düştü

Sağlık Bakanlığı
, günlük koronavirüs tablosu'na göre, dün 342 bin 145 Kovid- 19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69.98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86.02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye
'de düne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Türkiye'nin dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya
'yı da geride bırakarak 7'nci sıraya yerleştiğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vaka sayısı 19 bin. Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" ifadelerini kullandı. ANKARA