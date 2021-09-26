Darıcada kıyıya vuran cesedin sırrı araştırılıyor!

Kocaeli Darıca ilçesinde bir hafta önce vatandaşlar, sahile vurmuş bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen emniyet güçleri, cesedi inceleyerek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polisin yaptığı ilk incelemeler sonucunda, bulunan cesedin el ve ayaklarının bağlandığı ve işkence gördükten sonra bir çuval içerisinde denize atıldığını belirledi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK

10 gün önce öldüğü tahmin edilen cesedin, Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Ancak cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmaması ve denizde uzun süre kalması nedeniyle kimliği belirlenemezken, cenazesinin kimliğinin tespit edilememesi nedeniyle kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Polis bir gemiden çuvalla atıldığı düşünen şahsın kimliğini tespit etmek için soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.