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Giriş Tarihi: 26.9.2021 18:03 Son Güncelleme: 26.9.2021 18:03

Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti

DHA
Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti

Niğde’de dedesinin kullandığı traktörün çarpmasıyla ağır yaralanan Elif Yılmaz (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Karaatli beldesinde bir çiftlik evinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Elif Yılmaz, kendisini fark etmeyen dedesi Fatih Yılmaz'ın (47) kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı. Yılmaz, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Elif Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Elif, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, dedesi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti
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