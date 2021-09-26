Doktor canına kıydı, mahkeme ‘hata yok’ dedi

SABAH'ın dün 'Tıp Hatasına Ağır Bedel' başlığı ile manşetten duyurduğu olayla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Yalova
'da yaşanan olayda, 2014'te özel bir hastanede kalça protezi ameliyatı sırasında Seher Uygun
'un (50) toplardamarı hata sonucu kesildi. Böbrekleri iflas eden Uygun, diyaliz makinesine bağlı bir yaşama mahkûm oldu. Hatası nedeniyle vicdanı azabı çeken doktor Güven Mete
ise bu olaydan bir süre sonra arkadaşlarına böbreklerinin mağdur kadına verilmesini vasiyet ederek canına kıydı. Ancak Uygun'a çoktan böbrek nakli yapılmıştı.
MAAŞINA HACİZ KONULDU
Ameliyatta yapılan hata ile ilgili avukatı aracılığıyla Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seher Uygun, 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dosyası Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Adli Tıp
, Uygun'a yapılan ameliyat sonrası akut böbrek yetmezliği rahatsızlığı taşımasının olağan olduğunu çünkü ameliyat sonrası bu klinik tablonun gelişebilecek olası sonuçlarından biri olduğuna dair rapor verdi. Mahkeme, rapor sonrası Uygun tarafından açılan davayı reddetti. Karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinafa götürdü. Dosya, Bölge Adiye Mahkemesi
'ne gitti. Hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için Uygun'a icra takibi başlattı. Uygun'un emekli maaşına haciz konuldu. Ameliyat sonrası böbeklerini kaybeden Uygun, şimdi ise açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle ikinci kez mağdur olmanın şokunu yaşıyor.
MÜVEKKİLİM ENGELLİ KALDI
SABAH'a konuşan Uygun'un avukatı Erdi Yıldız
, "Bu dava yıllardır devam eden, haklı olduğumuz ve kazanmamız gereken bir davaydı. Müvekkilim, ameliyat sırasındaki bir hata nedeniyle engelli kaldı. Bunu tazmin etmek için hukuki yollara başvurdu. Haklı olduğu bir davaydı. Fakat dava reddedildi. Bu kararı istinaf ettik. Üst mahkemeye yapılan itirazımızda doktor hatasının kabul edilmesi göz ardı edilmişti. İtirazımızda bu hususu önemle belirttik. Dava reddedilince karşı tarafın avukatları vekâlet ücretinin tahsili için icra yoluna başvurmuşlar. Elinde sadece emekli maaşı olan müvekkilimin, gelirine bir de haciz konuldu. Hukuki süreç devam ediyor. İnanıyorum ki hukuk mahkemesinde reddedilen davamızın gerekçesi, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi
tarafından bozulacaktır" dedi.