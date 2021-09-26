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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:44 Son Güncelleme: 26.9.2021 09:32

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklaması

Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika deprem açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının saatler 07.40'ı gösterdiği esnada meydana gediği kaydedildi.

Muğla Datça'da korkutan deprem | Video

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizi’nde korkutan deprem

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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklaması
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