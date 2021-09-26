Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının saatler 07.40'ı gösterdiği esnada meydana gediği kaydedildi.
Muğla Datça'da korkutan deprem | Video
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 21.00 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.09.2021, 07:40:09 TSİ
Enlem : 36.5241 N
Boylam : 27.2391 E
Derinlik : 11.87 km
Detay : https://t.co/EwNmT9WZBe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi