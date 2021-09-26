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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Engelli öğrenciye şiddete tutuklama

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17 Eylül'de meydana gelen olayda, bir yıldır rehabilitasyon merkezinde çalışan bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün, yurtta kalan bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilmişdi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi. Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Engelli öğrenciye şiddete tutuklama
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