Genç mucitler geleceğin teknolojisini inşa ediyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde gençler geleceğin teknolojilerini sundular. Lise ve üniversite öğrencileri dereceye giren projelerinin detaylarını SABAH'la paylaştı. Gençler; kozmik ışınları tespit etmek, telefon dolandırıcılığını önlemek, trafik kazalarını azaltmak ve sağlıkta sektöründe akciğer hastalıklarını tespit etmek için geliştirdikleri yerli cihazı anlattı.

KOZMİK IŞINLARI TESPİT EDEN CİHAZ

Lise öğrencisi Mehmet Efe Taner: "Okulumuza 5-6 sene önce hediye edilen kozmik ışın sayar cihazın yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi için proje hazırladım. Bu ünite Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) geldi. Onlar bu cihazı geliştirmeye 2009 yılında başladı. Bu cihazın çok basit bir işlevi var. Bilgisayarlara ve hava durumuna etkisi olan uzaydan gelen farklı ışınlar var. Bu ışınlara kozmik ışın deniyor. Bu cihaz sayesinde dünyaya ulaşan kozmik ışınlar tespit ediliyor ve CERN'e analitik veri akışı gerçekleşiyor. Bu cihazı ilk elimize aldığımızda işlevi yoktu. Çünkü, yazılımı artık çalışmıyordu. Biz de bu cihazın donanımını ve yazılımını güncelleştirdik. Tamamen yerli ve milli hale getirdik. Ayrıca gelen verinin daha anlaşılır okunabilmesi için grafik ara yüzü ekledik. Bu cihazdan dünyada 10-15 tane var. Türkiye'de ise sadece bizde mevcut."

TELEFON DOLANDIRICILIĞINA SON

Lise öğrencisi Can Kavukçu: "Telefon dolandırıcılığını engellemek için proje geliştirdim. Rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişi aradığında karşı tarafın sesini canlı olarak analiz sunucularımıza yönlendirilir. Bu sayede uygulamamız arayan kişinin kullandığı kelimeler ve sesin frekansına göre analiz yapar ve karşı tarafa gönderir. Eğer analiz sunucuları şüpheli bir yanıt gönderdiyse çağrı sonlanır. Ayrıca dolandırıcıların taklit ettiği numaralar veri tabanımızda kayıtlıdır."

TOGG'DAN DESTEKLİ PROJE

Lise öğrencisi Berfe Nur Biçer: "Kazalar sonrası araçlarda oluşan can ve mal kayıplarını en aza indirmek için proje yaptık. Geliştirdiğimiz Nitinol dediğimiz aparatı araçların dış iskeletine dahil ediyoruz. Bu sayede kazalarda yüzde 40 hasar oranı düşüyor. Bu aparat darbeyi emiyor."

Lise öğrencisi Dilay Gökçe: "Bir akrabamın geçirdiği kazadan sonra bu projeyi yapmaya karar verdik. Bu projemiz Japonya'daki bir yarışmada Fizik alanında dünya 3'üncüsü oldu. Bu projeden dolayı 10 bin dolar burs aldık. Ayrıca bu projemiz TOGG'dan da destek alacak. Bu projemizi daha da ileri taşıyacağız."

AKCİĞER HASTALIKLARINI TESPİT EDEN YERLİ CİHAZ

Teknofest'te insanlık yararına teknoloji yarışması kategorisinde 7'inci olarak finale kalan Erciyes Üniversitesi Pulmosens takımı öğrencileri Simay Topcu, Esma Fatma Birol, Serkan Korkmaz proje detaylarını anlattı: "Bizim yapmış olduğumuz bu proje tüm göğüs hastalıkları kliniklerinde bulunması gerekir. Maliyeti sebebiyle yalnızca bazı özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde bulunmakta. Bizler de bu cihazı yerli bir hale getirerek maliyeti de çok düşük seviyelere indirdik. Bu projeye başlama hikayemiz şu şekilde gerçekleşti. Ekip üyelerimizden bir arkadaşımızın babası nefes darlığı yaşamaktaydı. Bir çok akciğer röntgeni solunum fonksiyon testleri yapılmakta fakat şikayetleri geçmiyor ve test sonuçları normal görünüyordu. Gittikleri bir hastanede feNo ölçümü yapıldı ve bu ölçüm sonucunda astım hastası olduğu ortaya çıktı. Doktorlarına bu testin neden bu zamana kadar diğer hastanelerde yapılmadığını sorduğumuzda ise cihazın oldukça pahalı olduğunu ve ülkemizde ki hastanelerin birçoğunda olmadığını söyledi. Bu olaydan yola çıkarak feNo cihazını ülkemizdeki tüm kliniklere ulaştırmak adına cihazı düşük maliyetle üretmek için bir yol araştırdık ve çözüme ulaştık. Yurt dışında 5-10 bin dolarlara satılan cihazı 500 TL gibi bir maliyetle prototipini ürettik. Bu cihazın tüm Türkiye de ki kliniklerde kullanımını sağlamak amacıyla bir yola çıktık."