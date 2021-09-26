Güngören’de freni boşalan kamyon 8 araca çarparak durabildi

KAZA SONRASI 8 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kamyonun çarptığı bir araç domino etkisi oluşturarak 8 aracın zarar görmesine neden oldu. Kamyon sürücüsü Alper Karanfil, ''Aracın havası boşaldı. Rampanın başından inşaata girmeye çalıştım, giremedim. İşte sonuç bu. Fren çalışmadığı için inşaat sahasına girmeye çalıştım. Direğe de vurmuşum lambayı da kırmışım. Bendeki yaralanma daha önceden olan bir şey. Ben kendimi aşağıya attım, Allaha çok şükür bir şeyim yok. 8 araç zarar gördü'' dedi.