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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:39 Son Güncelleme: 26.9.2021 09:41

İstanbul'da acı bekleyiş: Ekipler dalış yaptı

DHA
İstanbul’da acı bekleyiş: Ekipler dalış yaptı

İstanbul'da Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan kişinin aranmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipler bölgede dalış yaptı...

Aydos Ormanı'na dün iki arkadaşı ile birlikte geldikten sonra saat 17.00 sıralarında Aydos Göleti'ne giren Hüseyin Eriş(39), gölette kaybolmuştu. Dün yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Hüseyin Eriş'in bulunması için aramalar tekrar başladı.

Sabahın erken saatlerinde gölete gelen emniyete ait Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiyeye ait dalgıçlar, kısa bir hazırlığın ardından tekrar gölete açıldı.

Botlarla gölete giren ekipler, Hüseyin Eriş'in kaybolduğu noktada dalış yaparak aramalarını sürdürdü. Bu sırada Hüseyin Eriş'in ailesinin de gölet kenarında beklediği görüldü.

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İstanbul'da acı bekleyiş: Ekipler dalış yaptı
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