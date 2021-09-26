İstanbul’da acı bekleyiş: Ekipler dalış yaptı

Aydos Ormanı'na dün iki arkadaşı ile birlikte geldikten sonra saat 17.00 sıralarında Aydos Göleti'ne giren Hüseyin Eriş(39), gölette kaybolmuştu. Dün yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Hüseyin Eriş'in bulunması için aramalar tekrar başladı.