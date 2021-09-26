Jandarma Teknofest’e damga vurdu!

Jandarma ekipleri, Türkiye'nin ilk teknoloji festivali olan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Teknofest'te gövde gösterisi yaptı. JAndarma ekiplerinin nefes kesen proje ve çalışmaları, gençler tarafından ilgiyle takip edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Albay Serhat Demiral, SABAH'a festivalde sergiledikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Albay Demiral şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak 3 helikopter 16 araç ve 136 personel ile Teknofest'e katıldık ve bir kez daha burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz üzere standımıza her yaştan 7'den 70'e yoğun bir ilgi var. Özellikle vatandaşlarımızla Teknofest'te yan yana olduğumuz için gayet mutluyuz. Şimdiden bir sonraki Teknofest için hazırlıklarımıza başladık. Teknofest'te özellikle her birimimizden katılımcılarımızın ilgisini çekebilecek teçhizat malzeme silah araç gereçleri stantlarımıza yerleştirdik. Teknofest'e çeşitli birimlerimiz den örnekler alıp getirdik ve aynı zamanda 2 adet simülatörümüz mevcut. Bunlar keskin nişancı ve tabanca simülatörüdür. Bu simülatörlere özellikle askerlik öncesi gençlerimiz yoğun ilgi gösterdiği gibi askerlik anılarını hatırlamak isteyen velilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Burada gösterdiğimiz tüm teçhizatlar yerli üretimdir ve bizler bununla gurur duyuyoruz. Halkımız da gurur duysun isteriz."

"SADECE TERÖRLE MÜCADELE ETMİYORUZ"

Silahlar dışında optik cihazların da bulunduğunu kaydeden Albay Demiral; her birinin yerli üretim olduğuna dikkat çekerek; "Bunları özellikle söylüyorum. Çünkü teknolojimizin ve silah sanayimizin geldiği yer her geçen gün daha ileri doğru gidiyoruz ve bunu da göstermek istiyoruz. Yani 'Neeler yapıyoruz' ve 'Neler başarabiliriz' gençlerimiz görsün istiyoruz. Çünkü buraya gelen gençlerimiz bayrağı bizden devralacak ve onlara 'Abileriniz, ablalarınız, büyükleriniz bunları yaptı. Sizlerden daha iyisini bekliyoruz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Albay Demiral; "Bizler Jandarma Genel Komutanlığı olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda dünyaya örnek olacak teknolojik faaliyetler ve projeler üretiyoruz. Sadece İçişleri Bakanlığı değil, çeşitli Bakanlıklarımızla koordineli ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Milli Savunma Bakanlığımızla gerekse AFAD ile ortak çalışmalarımız sürüyor. Burada sergilenen tüm projeler aktif bir şekilde sahada kullanılıyor ve halkımız şu konuda emin olabilir; sergilediğimiz projelerden çok daha ilerideyiz. Buraya gelen ve Jandarma olmak isteyen gençlerimize nasıl jandarma olunacağını anlatıyoruz, mesleğimizi tanıtıyoruz ve yüzlerindeki heyecanlarını gördükçe bizlerde mutlu ve gururlu hissediyoruz." açıklamasında bulundu.

MİLLETİMİZ KABUĞUNU KIRDI

Dünya dijitalleşirken dikitalleşmeden ayrı kalınamayacağını anımsatan Albay Demiral; "Sayın Cumhurbaşkanımız da Dijital Dönüşüm Ofisi tesis ederek Dijital Devlet yolunda ilerlediğimizi göstermiştir. Bizler de dijital kolluk olma yolunda ilerliyoruz. Artık hizmetlerimizi en kısa sürede en doğru şekilde üretebilecek, halkımızla buluşturacak dijital sistemimizi kurmak zorundayız. Şayet kuramazsak diğer ülkelerden geri kalırız. Bizler de bu konuda titizlikle çalışıyoruz. Çünkü milletimiz artık kabuğunu kırdı ve geri kalma gibi bir durumumuz olamaz." dedi.