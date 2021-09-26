Kaçak göçmen taşıyan tekne kıyıya oturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesinde bulunan Cennet Koyu'nda tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 254 düzensiz göçmen, bindikleri teknenin kıyıya oturması sonucu yakalandı.
Cennet Koyu'nda bir teknenin kıyıya oturduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarmak için teknede yabancı uyruklu 254 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.