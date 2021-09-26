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Giriş Tarihi: 26.9.2021 15:47

Kaçak göçmen taşıyan tekne kıyıya oturdu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaçak göçmen taşıyan tekne kıyıya oturdu

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye’deki Cennet Koyu'nda bir göçmen teknesi kıyıya saplandı. Alınan bilgi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 254 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesinde bulunan Cennet Koyu'nda tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 254 düzensiz göçmen, bindikleri teknenin kıyıya oturması sonucu yakalandı.

Cennet Koyu'nda bir teknenin kıyıya oturduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarmak için teknede yabancı uyruklu 254 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Kaçak göçmen taşıyan tekne kıyıya oturdu
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