Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, ambulans, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı