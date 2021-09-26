Karısını darp edip işkenceyle öldürdü

Son dönemde eşiyle arasında anlaşmazlık bulunan Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde yaşayan 3 yıllık evli Hatice Senem (23), 23 Eylül günü yine bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Mehmet Senem
ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Mehmet Senem eşini darp etti. Sonraki 2 gün boyunca 9 aylık bebeğinin yanında eşini dövmeye devam eden Mehmet Senem başına sert bir cisimle vurarak kadını öldürdü. Çiftin evinden gelen bağrışma sesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, evde yapmış olduğu kontrollerde, 9 aylık bebeğinin yanında Hatice Senem'in cansız bedenini buldu. Olayı gerçekleştiren öfkeli koca Mehmet Senem ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. SÜREKLİ
ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU
Olayı öğrenen Hatice Senem'in ailesi ile yakınları yasa boğuldu. Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, damadı Mehmet Senem'in sürekli olarak Hatice ile tartıştığını ve Hatice'yi öldüreceğini söylediğini ileri sürdü.
AŞİRETİZ, ADAM KESERİZ
Öte yandan daha önce cezaevine girip çıktığı ve çeşitli suçlardan da kayıtları bulunduğu öğrenilen Mehmet Senem'in, eşine ve evine gelen yakınlarına "Biz aşiretiz. Adam keseriz" dediği ileri sürüldü. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası zanlı adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Hatice Senem'in cenazesi İstanbul Esenyurt
'ta toprağa verilecek.