Kopan parmaklarıyla 70 km yol gitti

İSTANBUL Gaziosmanpaşa
'da beyin ve sinir cerrahı Op. Dr. Saygın Uçar'ın parmakları yol kenarında park halindeki aracına binerken, bir kamyonetin çarpması sonucu koptu. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan beyin cerrahı Uçar, ilk müdahale için kopan parmakları ile birlikte önce kendi hastanesine gitti. Buradaki ilk müdahalenin ardından mikro cerrahi operasyonu için tam 70 km, yani 2 saat yol gidilerek Gebze Medical Park Hastanesi'ne ulaşıldı. El cerrahisi uzmanları Doç. Dr. Fatih Kabakaş
ve Doç. Dr. Musa Kemal Keleş
tarafından parmaklar yerine dikildi. Zorlu ama başarılı geçen ameliyat tam 16 saat sürdü. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan
, "Meslektaşımız olan Op. Dr. Saygın Uçar'ın 4 parmağında kesik vardı. Kendisine mikro cerrahi işlemi yapıldı. Ameliyat yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Parmaklar ele bağlandı. Operasyon başarılı geçti. Hastanın durumu iyi, yalnız önümüzde 72 saatlik kritik bir süreç var" dedi.