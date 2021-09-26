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Giriş Tarihi: 26.9.2021 11:48

Kumar oynarken yakalandılar! 9 bin lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar oynarken yakalandılar! 9 bin lira ceza kesildi

İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynayan yedi kişiye dokuz bin 352 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Kartal'da "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığı tespit edildi. Adreste yapılan denetimlerde yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen yedi kişi ile iş yerinin sahibi H.E. muhafaza altına alındı. Masalarda 420 lira nakit para ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Yasa dışı kumar oynatan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında dokuz bin 352 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi H.E. hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

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Kumar oynarken yakalandılar! 9 bin lira ceza kesildi
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