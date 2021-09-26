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Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:36

Mantar toplarken kayboldu, bitkin halde bulundu

DHA
Mantar toplarken kayboldu, bitkin halde bulundu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dün mantar toplarken kaybolan Osman Yıldırım (64), bugün sabah erken saatlerinde bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinden dün iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelen Osman Yıldırım, bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı. Ormanlık alanda Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları, akşam saatlerinde jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yıldırım, sabah erken saatlerde bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Yıldırım, tedavi için Pınarbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.

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Mantar toplarken kayboldu, bitkin halde bulundu
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