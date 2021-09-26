Mucize değişim: 45 ameliyatla yeni yüz yeni hayat

Giriş Tarihi: 26.9.2021

2 yaşındayken evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Buse’nin yüzünün büyük bölümü yandı. O günden bu yana yeni bir yüz hayaliyle mücadeleyi hiç bırakmayan Buse, 17 yılda geçirdiği 45 ameliyatla yeniden doğdu