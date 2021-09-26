Mucize değişim! Buse’nin yeni yüz hayali gerçek oldu

2 YAŞINDAN BERİ 45 AMELİYAT

Akile ve İlhan Kamalı çifti, çalmadık kapı gitmedik hastane bırakmadı. Başlatılan bağış kampanyası ile Türkiye'nin bir çok yerinden Buse ve ailesine yardım yağdı. Buse, 2 yaşından bu yana tam 45 kez ameliyat oldu. Doku nakli yapılan Buse son olarak burun estetiği oldu. Yanan burnuna yenisi yapılan genç kız büyük sevinç yaşadı.