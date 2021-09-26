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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Neşet Ertaş kabri başında anıldı

Neşet Ertaş kabri başında anıldı
"BOZKIRIN TEZENESI" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı. Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı. AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, "Bugün sadece ailenin değil Kırşehir'in yas günüdür" dedi. Vali İbrahim Akın da Neşet Ertaş'ın Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden olduğunu belirtti.
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Neşet Ertaş kabri başında anıldı
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