Neşet Ertaş kabri başında anıldı

"BOZKIRIN TEZENESI" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş
, vefatının 9. yılında Kırşehir
'deki mezarı başında törenle anıldı. Bağbaşı Mezarlığı
'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı. AK Parti
Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, "Bugün sadece ailenin değil Kırşehir'in yas günüdür" dedi. Vali İbrahim Akın
da Neşet Ertaş'ın Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden olduğunu belirtti.