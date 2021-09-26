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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Okul yolunda mavi tur

Okul yolunda mavi tur
Antalya'nın Demre ilçesinde, Simena Antik Kenti içinde yer alan yarımada biçimindeki Kaleköy'de yaşayan öğrenciler, yaklaşık 1.6 millik tekne yolculuğunun ardından okullarına ulaşabiliyorlar. Deniz yolculuğunun ardından 10 dakikalık kara servisine de binen çocukların, her iki servis ücreti ise devlet tarafından karşılanıyor. Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla gidiyor. Komşu mahalle Çevreli'deki Bozoğlu- Tarkun İlköğretim Okulu'nda eğitimlerini alan Ömür Karataş, Pınar Demirel ve Hasibe Vergili, her sabah saat 08.30'da tekneyle okula gitmek için yola çıkıyor. Teknelerin yanaşabileceği buluşma noktasına gelen öğrenciler, 1.6 millik yaklaşık 15 dakika süren deniz yolculuğu boyunca; Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova'ya ulaşıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapıyor. Öğrenciler, tekneden indikten sonra ise kendilerini bekleyen servis aracına binip karayoluyla okullarına ulaşıyor. İHA

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Okul yolunda mavi tur
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