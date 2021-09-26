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Giriş Tarihi: 26.9.2021 22:49

Ölüdeniz açıklarında ayna balığı yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ölüdeniz açıklarında ayna balığı yakalandı

Fethiye Ölüdeniz açıklarında avlanan bir balıkçı bölgede nadir görülen Ayna balığı yakaladı. Nesli tükenme tehlikesinde olan balığı yakalayan balıkçı, tekrar denize bıraktı.

Fethiye Ölüdeniz açıklarında avlanan balıkçılar, nesli tükenme tehlikesinde olan Ayna balığı yakaladı. Çok nadir görülen ve yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olan deniz canlısını yakalayan balıkçı, tekrar denize bıraktı.

AYNA BALIĞI

Güneş balığı olarak da bilinen ay balığı, Molidae familyasına ait balık türüdür. Vücutları basık ve oval şekildedir. Boyları 3 m uzunluğa, kütleleri 2 bin 300 kiloya ulaşabilir. Derisi 15 cm kalınlığındadır, İspermeçet balinasından sonra bütün organizmalar içinde en kalın deriye sahip canlı olma özelliğini taşır. Bu kalın derisinin üzerinde 50 civarı değişik parazit türü ve çeşitli mikroorganizmalar yaşar

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Ölüdeniz açıklarında ayna balığı yakalandı
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