Pençe-Kaplan gazisine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GATA'daki 40 günlük tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyündeki baba evinde ziyaret etti.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Harekâtında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola döşedikleri EYP'nin patlaması sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanarak 40 gündür GATA'da tedavi gören ve tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı evinde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Vali Mahmut Çuhadar, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için Pençe-Kaplan Harekâtının başladığı günden bu yana Irak'ın kuzeyinde vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin. Musa kardeşimizin de vatanımız uğruna yaptığı büyük fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine ve tüm gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarını ve hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Her türlü sıkıntınızda kapımız her zaman sizlere açıktır. Musa kardeşimize ve bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Pençe-Kaplan Harekâtı Gazisi Musa Taştan ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.