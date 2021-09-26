Rekolteye gübre darbesi





Bu da çiftçiyi mağdur ediyor. Devlet kooperatifler aracılığıyla ya da direkt kendi gübre üretmeli. Üretilen gübreyi uygun fiyattan çiftçiye vermeli, burada kâr gözetilmemeli. Bu yıl verimlilik düştü. Eğer böyle devam ederse daha da düşer. Hatta yüksek borç nedeniyle üretim yapmaktan vazgeçen çiftçiler var. Kalanlar da küserse işler hepten zora girer. Çok çok acil müdahale şart."